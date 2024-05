Anselmetti candidato sindaco con la lista “Pavia civica“: "Attirerò i delusi dai politici"

Si chiama “Pavia Civica“ la novità del panorama politico pavese, la lista che sostiene Marco Anselmetti come candidato sindaco. "Ho puntato a una lista civica senza apparentamenti da subito perché il civismo è uno strumento politico che non solo si rivela spesso determinante - ha spiegato il dirigente di Asm in pensione -, ma è l’unico idoneo ad avvicinare chi, non credendo più in questi partiti, sceglie quello del “non voto“. La mia è quindi una proposta politica per dare un apporto innovativo all’amministrazione della città con il solo obiettivo di puntare ai problemi di Pavia identificandone le soluzioni e non a far vincere per giochi di potere. Questa lista è un movimento di persone che vuole sentirsi parte di un progetto di città realizzabile, individuando già da ora le priorità". Capolista è Maria Bertolotti a seguire Giuseppe Maggi, Carmina Cuccinelli, Mario Siringo, Antonella Serrati, Giuseppe Fede, Ana Maria Ricci, Aldo Piccone, Stefania Moschella, Giovanni Crevani, Margherita Scagliotti, Vittorio Valvo, Beatrice Calzavara, Stefano Bonomi, Carlotta Piazza, Guido Maiocchi, Flora Carla Maria Provasi, Alessio Martino, Carlotta Callegari, Marcello Caprioli, Roberto Mucciarelli, Pasquale Amoroso.

E la prima uscita pubblica del candidato sindaco è avvenuta mercoledì sera, quando insieme a Paolo Walter Cattaneo (Rifondazione comunista), Alessandro Cantoni (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Pavia Ideale e Pavia Prima) e Michele Lissia (Pd, Pavia a colori, Facciamo centro, Cittadini per Pavia. Azione, Italia Viva, Alleanza verdi sinistra e M5S) ha partecipato al primo confronto pubblico sul Ticino. "Serve un tavolo di lavoro tra tutti gli enti e le società che hanno competenze e monitorano il fiume" hanno proposto Cantoni e Lissia, mentre Cattaneo soprattutto per gli sfalci dell’erba non effettuati ha richiamato l’attenzione sul ruolo del pubblico.

M.M.