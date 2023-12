Angelo Stella morto, il Circolo Logudoro di Pavia: “E’ stato un grande amico”

Pavia, 17 dicembre 2023 - Anche il Circolo Culturale Sardo "Logudoro" di Pavia ricorda la scomparsa di Angelo Stella. Studioso e filologo di fama nazionale, nella sua città lascia innumerevoli ricordi. "E' stato un grande amico del Circolo Logudoro - ricorda Paolo Pulina - Innamorato della Sardegna, ha partecipato, nel corso degli anni come autorevole relatore, agli incontri organizzati dal Logudoro sulla lingua identitaria della Sardegna (sa 'limba').

In particolare si è appassionato alle figure del canonico Giovanni Spano (autore a metà dell'Ottocento del primo dizionario sardo-italiano e italiano-sardo) e dello studioso tedesco Max Leopold Wagner (autore di un poderoso "Dizionario Etimologico Sardo"). Ha dato anche il suo contributo per la presentazione, con la professoressa Maria Corti, dell'opera di Grazia Deledda. Ha presentato anche la traduzione in sardo della Bibbia, gli atti di un convegno del Logudoro su Sergio Atzeni, libri di narrativa di ambientazione sarda".

Morto venerdì 15 dicembre a 85 anni, Angelo Stella, è stato professore emerito dell'Università di Pavia e socio dell'Accademia della Crusca, per più di 15 anni presidente del Centro Nazionale di Studi Manzoniani. Il funerale sarà celebrato domani, lunedì 18 dicembre, alle 11 nella chiesa di Santa Maria del Carmine.