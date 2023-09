Ancora un infortunio sul lavoro. Operaio travolto da un bancale

È finito in ospedale, per un infortunio sul lavoro. Un operaio 50enne è stato travolto da un bancale di merce che stava spostando, alla guida di un muletto con carrello elevatore. Questa la prima ricostruzione dell’infortunio sul lavoro accaduto poco dopo la mezzanotte, nella notte tra venerdì e ieri, nello stabilimento di una ditta di prodotti alimentari da forno surgelati, in via Giovanni Paolo Primo a Mortara. E’ stato lo stesso operaio, che non ha perso conoscenza durante l’infortunio, a chiamare i soccorsi, arrivati in codice giallo con l’ambulanza della Croce Rossa di Mortara. L’operaio travolto dal bancale di merce ha riportato una serie di traumi, in diverse parti del corpo, ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Vigevano, ricoverato non in pericolo di vita. Per valutare le conseguenze riportate si attendono gli esiti degli esami clinici ai quali è stato sottoposto in ospedale.

Accertamenti sull’accaduto dovranno essere svolti dall’apposita unità operativa dell’Ats Pavia (Upsal) competente per gli incidenti sui luoghi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vigevano e l’Ispettorato del lavoro di Pavia. Oltre ad accertare la dinamica dell’incidente che ha causato l’infortunio dovrà essere verificato il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro per individuare eventuali responsabilità. S.Z.