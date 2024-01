Ancora guai in zona movida. Saccheggiato un ristorante

Ancora problemi di sicurezza in pieno centro. Dopo le due recenti risse – sulla seconda, con una quindicina di ragazzi coinvolti, sono ancora in corso le indagini – nella notte tra giovedì e ieri l’assalto è toccato al ristorante Avomaki di via Rocca Vecchia, nel cuore della movida. In questo caso almeno un individuo travisato, erano da poco trascorse le 5.30, ha mandato in frantumi la vetrina del locale, è entrato e si è impadronito della cassa all’interno della quale era custodita una somma che non è stata ancora esattamente quantificata. L’azione del malvivente è stata filmata dalle telecamere della videosorveglianza interna del locale e con tutta probabilità anche da quelle del servizio comunale. Elementi che saranno utili alle forze dell’ordine per dare un volto e un nome al malvivente e agli eventuali complici.

Dell’emergenza sicurezza della città ducale si occuperà ora, con un’apposita riunione fissata per i prossimi giorni, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Pavia Francesca De Carlini.

U.Z.