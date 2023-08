Ambulante spara due colpi a Voghera (Pavia): tentato omicidio pregiudicato 37enne

VOGHERA (Pavia)

È accusato di tentato omicidio un pregiudicato 37enne residente a Voghera. I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Voghera con agli agenti del commissariato hanno fatto scattare le manette ai polsi di Davide Palumbo che giovedì pomeriggio ha esploso due colpi di pistola contro l’auto di un nomade, anch’egli con precedenti.

L’ambulante ha raggiunto il 77enne, che vive al campo nomadi di via Piacenza, colpendo solo per caso i vetri della Bmw dell’uomo, frantumandoli, senza far male a nessuno dei presenti. Uno dei colpi ha oltrepassato la parete dell’abitazione del nomade, in quel momento vuota. Palumbo a quel punto ha provato a fuggire, ma è stato individuato grazie alle testimonianze acquisite dalla polizia e rintracciato dai carabinieri alla guida della propria auto, nel centro abitato di Voghera. Il 37enne, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un revolver calibro 38 illegalmente detenuto.

In caserma Palumbo è stato arrestato per tentato omicidio e detenzione illegale d’arma. Successivamente è stato accompagnato al carcere di Pavia, come disposto dal sostituto procuratore. L’anno scorso l’ambulante era già finito nei guai per una sparatoria in piazza Duomo davanti al bar e un’aggressione al Castello.

Dopo otto mesi agli arresti domiciliari, il giudice Luigi Riganti aveva revocato a Palumbo la misura restrittiva per l’atteggiamento che aveva tenuto nei mesi precedenti e i buoni propositi che esprimeva. Il commerciante, infatti, sosteneva di voler riprendere in mano la propria vita e ricominciare.

Manuela Marziani