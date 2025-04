Ambiente sotto attacco, scoperta discarica abusiva a Mortara e nevicata “nera” a Pavia

Vigevano (Pavia), 5 aprile 2025 – Una maxi discarica abusiva su un’area privata è stata scoperta a Vigevano dal nucleo carabinieri forestale di Mortara. Su un terreno di 3.500 metri quadrati è stato trovato un deposito incontrollato di rifiuti speciali. Metalli misti, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, materiale proveniente da attività di demolizione e costruzione, materiali isolanti contenenti amianto, legno, plastica, pneumatici, apparecchiature fuori uso contenti clorofluorocarburi erano stati accatastati. L’intera area è stata recintata e posta sotto sequestro probatorio insieme ai rifiuti presenti, mentre l’uomo che utilizzava il terreno è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso per la corretta quantificazione, nonché caratterizzazione dei materiali rinvenuti sull’area oggetto di accertamento.

E un allarme ambientale si è diffuso nelle prime ore di ieri anche nel quartiere di Pavia est a causa di un’anomala nevicata nera che ha completamente ricoperto la zona artigianale e le abitazioni di via Ponzio. “Il mio cane è uscito in giardino – ha detto una residente – ed è rientrato nero. Non sappiamo di che cosa si tratti, ma nel dubbio per il weekend mi sposterò in Oltrepò con la mia bambina. Ho paura”. Cortili, auto parcheggiate, stendipanni, tutto quello che si trovava all’esterno come pure piante e alberi, dalle 8 è stato coperto da una strana fuliggine, che non va via neppure con il lavaggio. Immediatamente i residenti hanno chiamato la polizia locale e l’Arpa per capire l’origine e la natura della polvere nera. Inoltre hanno avvisato l’amministrazione comunale e si stanno organizzando per effettuare privatamente delle analisi su una piccola quantità di materiale che alcuni hanno prelevato. “Non è la prima volta che accade – hanno aggiunto i residenti –. ma in questo caso è stata più intensa e diverse persone hanno lamentato bruciori alla gola e mal di testa”.