Altra mega rissa in pieno centro. Botte tra 15 minorenni

Una quindicina di ragazzi, italiani e stranieri, tra i quali anche alcuni minorenni, sono stati protagonisti, nella serata di martedì di una maxi-rissa avvenuta nelle strade adiacenti piazza Ducale. Solo per un caso non si sono registrati feriti perché, a quanto hanno riferito i numerosi testimoni che hanno assistito all’episodio, oltre agli spintoni sono volati pugni e sberle. In un successivo sopralluogo le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche tre bastoni mentre non è stata trovata traccia di coltelli, come si era ipotizzato in un primo tempo. Le ragioni dello scontro sono al momento sconosciute. Quello di martedì è il secondo fatto del genere che si verifica in pieno centro in pochi giorni, solo nel fine settimana una scazzottata era stata registrata nella vicina via del Popolo. Martedì sera i due gruppi si sono affrontati prima nella zona di via Dante, proprio alle spalle di piazza Ducale, per poi spostarsi in via Merula all’incrocio con via Silva. Nella concitazione dei fatti qualcuno avrebbe anche raccolto dei sampietrini in un vicino cantiere per utilizzarli nello scontro. Ufficialmente almeno, non si registrano feriti. L’ambulanza della Croce Azzurra arrivata sul posto dove già si trovavano la polizia di Stato, che sta procedendo con le indagini, i carabinieri e la polizia locale, è rientrata senza trasportare. Grazie alle immagini delle telecamere della videosorveglianza del centro storico è stato possibile identificare dieci dei partecipanti alla maxi-rissa. Nei loro confronti al momento non sono stati assunti provvedimenti. Del problema della sicurezza, ha fatto sapere il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, avrebbe dovuto occuparsi ieri il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto di Pavia Francesca De Carlini, ma considerata la situazione il tema sarà oggetto di una specifica riunione che sarà fissata nei prossimi giorni.

Umberto Zanichelli