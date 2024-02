Almeno altri due mesi prima di cambiare i lampioni

Ci vorranno un paio di mesi, forse di più, prima di concludere definitivamente i lavori per l’illuminazione avviati a fine 2022 e non ancora completati. Un ritardo che ha finito per generare disagi nei cittadini per la presenza di scavi e per il fatto che ancora diverse aree non sono servite. Bisognerà però avere pazienza: conti alla mano, l’Amministrazione comunale ha stabilito che la risoluzione del contratto con Mortara Energie, che si sta occupando degli interventi, comporterebbe una spesa tra i 300 e i 400mila euro ed è per questo che si è deciso di non assumere provvedimenti.

L’azienda dal canto proprio avrebbe fornito ulteriori garanzie circa il completamento dei lavori entro la primavera. Considerato che sospendere il progetto e avviare il complesso iter per la risoluzione del contratto sarebbe estremamente oneroso, oltre che non portare al risultato atteso, si è deciso di andare avanti, monitorando da vicino la progressione degli ultimi interventi in modo che vengano rispettati i tempi indicati.

U.Z.