Allarme tifosi violenti Rissa tra ultras al bar Tre ventenni feriti

di Stefano Zanette

In meno di un minuto sono entrati e usciti dal bar. Le telecamere dell’impianto di videosorveglianza del locale hanno ripreso tutto. In una quindicina sono entrati dalla porta uno alla volta, sferrando pugni e poi calci a chi era finito a terra, prendendo gli sgabelli al bancone e usandoli per colpire ancora. Poi la fuga in strada, inseguiti dagli aggrediti e costretti a lasciare una delle auto sulle quali erano arrivati per quella che è stata una vera e propria spedizione punitiva. Con il calcio che pare solo un pretesto per scatenare la violenza. È successo domenica sera al risto-pub Big House in via Zanardi Bonfiglio, non lontano dallo stadio Giovanni Parisi dove qualche ore prima la Vogherese aveva vinto il derby con il Pavia, nel campionato di Eccellenza.

Gli aggrediti sono di Voghera, tre (di 24, 25 e 29 anni) sono stati portati in ospedale con l’ambulanza, un quarto è poi andato autonomamente al Pronto soccorso, tutti per fortuna con ferite lievi, dimessi con pochi giorni di prognosi. Tifosi della Vogherese che stavano festeggiando la vittoria, aggrediti da presunti tifosi del Pavia sconfitto. "La Società A.C. Pavia 1911 - si legge nella nota diramata ieri pomeriggio dalla società calcistica pavese - si dissocia fermamente e condanna i fatti violenti accaduti nella serata a Voghera, che nulla hanno a che vedere con i valori di sportività che, con il lavoro quotidiano, trasmettiamo ai nostri tesserati e ai nostri tifosi. Dichiara inoltre di aver provveduto in settimana a fare appelli attraverso le sue pagine social affinché la gara di Voghera si disputasse all’insegna di un clima caloroso e corretto. I fatti incriminati si sono svolti, del resto, lontani dal momento dell’evento sportivo, per tempistica e territorialità e non sono a noi note le circostanze e i dettagli dell’aggressione che solo gli organi competenti saranno in grado di chiarire attraverso le indagini in corso". "Quanto successo domenica sera a Voghera - il commento del sindaco Paola Garlaschelli - è qualcosa di molto grave, che condanniamo fermamente: i responsabili sono stati già individuati dalle Forze dell’Ordine e la Magistratura provvederà a giudicare comportamenti che nulla hanno a che vedere con il calcio, con lo sport e le regole del vivere civile. Sono delinquenti, non tifosi".