Pavia, allarme rientrato dopo la fuga di gas e circolazione dei treni ripresa: da cosa è nato il guasto?

Pavia, 28 luglio 2024 - L'allarme per la fuga di gas è gradualmente rientrato. Dopo aver consentito già il rientro nelle proprie abitazioni alle circa 20 persone evacuate dalle loro abitazioni nelle case Aler di viale Repubblica, anche il blocco alla circolazione dei treni è cessato come previsto poco dopo le 18.

"Per l'intenso traffico causato dai treni in eccessivo ritardo - l'avviso di Trenord - sono ancora possibili variazioni di percorso e cancellazioni", ma "la circolazione nella stazione di Pavia è in graduale ripresa", con i primi treni che viaggiano regolarmente a fine corsa in arrivo alle 18.40 a Milano Centrale e alle 18.49 ad Alessandria.

Dalle 18.30 è stato riaperto al transito viale Brambilla, anche se sulla Tangenziale Ovest si registravano ancora code poco prima delle 19, ma in graduale smaltimento. L'emergenza, iniziata in mattinata con l'iniziale chiusura al transito solo di viale Repubblica, ma con l'area poi estesa a un raggio di circa 300 metri che ha compreso anche la linea ferroviaria Pavia-Milano e tratte delle tangenziali pavesi, è stata provocata da una fuoriuscita di gas da condutture sotterranee.

Il guasto

Una volta individuato il punto esatto della fuoriuscita, sono stati necessari immediati scavi per scongiurare il rischio di 'bolle' sature di gas nel sottosuolo, che avrebbero potuto provocare danni ancor più gravi. Oltre ai tecnici di Ld Reti e ai vigili del fuoco, sono state impegnate per tutta la giornata sia la protezione civile che pattuglie di polizia di stato e della Locale.