“Alla scoperta di Lodi“ Insieme a 1.500 bimbi

Presentato in municipio il progetto “Alla scoperta di Lodi“ per la scuola primaria. È stato finanziato da Fondazione Cariplo e ha per capofila la cooperativa Memosis e per partner la cooperativa Famiglia Nuova oltre al sostegno di Provincia e Comune di Lodi, Comune di Lodi Vecchio, Parco Adda Sud, Associazione Pierre, Bpm (sede di Lodi e Collezione d’arte). Si è deciso di utilizzare, per 14 mesi, il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale come risorsa educativa per attribuirgli valore e dare senso alla sua tutela. Si ipotizza di coinvolgere tra i 1.200 e i 1.500 bambini, considerando le scuole primarie di Lodi e Lodi Vecchio, e l’utenza che frequenta il doposcuola popolare gestito dall’Associazione Pierre alla Casa di quartiere in zona San Fereolo. I protagonisti saranno soprattutto bimbi con difficoltà dovute al contesto familiare o problemi di apprendimento e di padronanza dell’italiano. Saranno coinvolti in visite urbane e ai personaggi locali. Con la partecipazione di professionisti della comunicazione aumentativa, che produrranno contenuti per i piccoli visitatori del sito, e la realizzazione di audioguide.

P.A.