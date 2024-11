Alla riscoperta di una vocazione. Viaggio nella città dei cammini: "Ogni passo una possibile scoperta"

Due giorni per valorizzare la vocazione di Pavia come città dei cammini e accessibile. “Pavia città dei cammini - Esperienze accessibili di percorsi e connessioni alla scoperta del territorio“ è l’iniziativa che domani e sabato prevede tavole rotonde e momenti di confronto nella basilica di San Michele Maggiore. Saranno affrontati temi centrali quali l’accessibilità dei cammini e il ruolo delle realtà locali nella promozione e nel monitoraggio dello stato degli itinerari. Al mattino ci saranno enti, istituzioni, associazioni locali e sovralocali che si confronteranno. Dopo un light lunch con prodotti locali, alle 14,30 nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, si terranno tavoli tecnici incentrati sulle infrastrutture e sulle pratiche sostenibili, oltre a riflessioni sull’integrazione dei percorsi con eventi e attività collaterali. Alle 16,30 ci sarà una visita guidata della basilica. "“Pavia città dei cammini“ è un progetto dedicato al viaggio e alla riscoperta del valore del cammino – ha detto il sindaco Michele Lissia –: ogni passo è un’opportunità di scoperta, ogni incontro una possibilità di riflessione. Il nostro impegno è rendere Pavia un luogo aperto, accogliente e inclusivo: la bellezza del territorio è una straordinaria occasione per costruire comunità e rafforzare legami. Questo è solo l’inizio di un lungo cammino di crescita per la città e per chi la vive". Sabato alle 9,30 ci sarà una camminata alla scoperta delle vie e dei cammini della città, con partenza dalla chiesa dei Santi Primo e Feliciano. San Luca, l’idroscalo, le rive del Ticino, San Salvatore e San Lanfranco saranno le tappe illustrate da una guida turistica e da una guida naturalistica.