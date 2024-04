Vigevano, al volante di un’auto contro autocisterna: Natalia Esposito morta sul colpo

Vigevano (Pavia) – Uno schianto violentissimo che non le ha lasciato scampo. Natalia Esposito, 51 anni, vigevanese da poco tornata in città dopo aver vissuto a lungo in Liguria, è morta ieri mattina intorno alle 10.45 nell’impatto tra la sua Renault Twingo ed una cisterna Scania, avvenuto nel tratto della provinciale 206 che collega la rotatoria di corso Pavia alla frazione Sforzesca di Vigevano. A quell’ora sulla zona stava cadendo una pioggia sottile e sicuramente l’asfalto era particolarmente viscido. Ma secondo una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dagli agenti della polizia locale di Vigevano, che sono intervenuti per i rilievi, la causa potrebbe essere stata anche un’altra: un malore improvviso o una disattenzione fatale.

Il conducente del mezzo pesante, rimasto illeso ma accompagnato comunque al Pronto soccorso per essere sottoposto ai test tossicologici come è previsto in queste circostanze, ha riferito che l’utilitaria scura avrebbe repentinamente invaso la corsia opposta come se chi si trovava alla guida avesse perso il controllo del mezzo. L’auto di Natalia Esposito era diretta verso Vigevano mentre l’autocisterna viaggiava in direzione opposta. L’uomo che era al volante ha tentato una disperata manovra per evitare la collisione che non è però riuscita. L’autorità giudiziaria non ha ritenuto di dover disporre l’autopsia e il corpo della cinquantunenne vigevanese è già stato restituito alla famiglia.

Umberto Zanichelli