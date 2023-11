Al via tre giorni di orientamento per i ragazzi di terza media "Pavia orienta giovani": studenti più grandi aiutano i più piccoli a scegliere la scuola superiore. Tre giorni di stand, workshop e eventi per scoprire istituti e percorsi formativi. Un'occasione per i ragazzi di parlare delle loro esperienze e gettare le basi per il proprio futuro.