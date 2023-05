Aggressioni al personale dell’ospedale cittadino "Torni il posto di polizia"

Ripristinare il posto di polizia nell’ospedale di Vigevano. È la richiesta avanzata dal sindaco di Vigevano Andrea Ceffa dopo l’ennesimo episodio di aggressione nei confronti del personale medico e paramedico del nosocomio. "Negli incontri tenuti a Pavia è emersa la volontà di ripristinare il posto di polizia – dice il primo cittadino –. In questo senso il prefetto è molto attento alla situazione. L’auspicio è che le misure per accrescere la sicurezza possano essere attivate il prima possibile. Come Comune non possiamo intervenire in modo diretto, ma possiamo accelerare il rilascio delle autorizzazioni. È però necessario identificare il punto esatto in cui collocare il nuovo posto di polizia e capire quale organico impiegare". Intanto Asst ha disposto un servizio di 4 ore al giorno di guardia armata che tra due settimane sarà raddoppiato.