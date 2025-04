Aggressione e rapina in strada. Sos sicurezza

MORTARA (Pavia)Stava percorrendo a piedi corso Josti a Mortara quando è stato avvicinato da un individuo di origine nordafricana che, impugnando un coltello, gli ha intimato di consegnargli lo smartphone che aveva in mano e poi si è dileguato a piedi per le strade del centro facendo perdere le sue tracce. L’episodio è avvenuto venerdì. Ieri i carabinieri di Mortara hanno identificato e denunciato per rapina B.B., 23 anni, marocchino, in Italia senza fissa dimora. A lui i militari del tenente colonnello Paolo Banzatti, che comanda la Compagnia dei carabinieri di Vigevano, sono arrivati grazie alla minuziosa descrizione che ne ha fornito la vittima e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza sia del Comune che dei privati della zona. Ma che il problema della sicurezza a Mortara sia di assoluta attualità è confermato anche da un altro episodio, avvenuto sabato ai danni di una 51enne che vive in città e che, mentre percorreva via Belvedere nel quartiere di San Pio, è stata avvicinata da due nordafricani uno dei quali, armato di coltello, l’ha aggredita. "Ho avuto paura che volesse violentarmi" ha rivelato la vittima ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini sull’accaduto. L’uomo invece le ha procurato una serie di lesioni superficiali da taglio oltre che diversi ematomi al visto, al naso e alle labbra ed escoriazioni alle ginocchia perché, caduta a terra, è stata fatta rialzare in malo modo. Per fortuna la donna ha avuto la forza di reagire e, non appena si è liberata dalla morsa delle braccia del suo aggressore, si è messa a correre e ha raggiunto la zona di Madonna del Campo dove ha chiesto aiuto. Quella strada, circa tre chilometri dal centro al santuario, è una delle preferite dai mortaresi per le passeggiate ma non è coperta dalla videosorveglianza.

Umberto Zanichelli