Aggressione con il cacciavite a Vigevano: 22enne arrestato per tentato omicidio

Vigevano, 17 novembre 2023 – E’ un pregiudicato italiano di 22 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, l’uomo che i carabinieri di Vigevano hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio in relazione all’episodio avvenuto ieri poco dopo mezzogiorno in via Foscolo.

In quella circostanza il ventiduenne ha avuto un violento alterco con un marocchino di 30 anni, anch’egli pregiudicato e residente in città, che è stato colpito con tre colpi sferrati alla schiena con un cacciavite lungo 12 centimetri. La discussione sarebbe stata originata da un debito non saldato. Il ferito era stato trasferito con l’elisoccorso al policlinico di Pavia, dove è attualmente ricoverato in osservazione. Non è in pericolo di vita.

L’aggressore, bloccato dai carabinieri dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano, è stato accompagnato in carcere a Pavia. Il cacciavite utilizzato per l’aggressione è stato ritrovato nel giardino condominiale nascosto sotto la ghiaia e sottoposto a sequestro.