Agenti sul territorio. Convenzione a due

Avrebbe dovuto essere una convezione a tre valida sino al 2027 per garantire una maggiore sicurezza del territorio, invece da qualche giorno è entrata in vigore quella che legherà i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro. Quello di Alagna Lomellina, che aveva aderito al progetto, si è ritirato. Nella sostanza non cambierà molto, perché Alagna, 802 abitanti, non dispone né di agenti né di mezzi al Comando unico al quale invece Borgo San Siro mette a disposizione un agente. Il Comando che ha gestito l’attività della polizia locale nei tre centri, che oggi sono diventati due, negli ultimi anni, grazie a dei bandi della Regione, ha potuto potenziarsi con l’acquisito di mezzi e strumenti oltre a potenziare il sistema di videosorveglianza del territorio di competenza. La nuova intesasarà valida sino al 2029. La scelta di Alagna di chiamarsi fuori è stata essenzialmente di ordine economico.

U.Z.