Adeguamento anti-incendio di palazzo Saporiti. Cantiere da 295mila euro al via in estate A Vigevano, l'adeguamento anti-incendio di palazzo Saporiti, sede del liceo "Cairoli", inizierà in estate con un costo di 295mila euro coperto dalla Provincia. I lavori dureranno 4 mesi, includendo la sostituzione di controsoffitti e l'estensione dell'impianto di prevenzione incendi alla biblioteca. Altri interventi sono stati rinviati per limiti di risorse. Una relazione positiva sulla condizione del solaio è già stata approvata.