Addio a Stronati. Fu pioniere in neonatologia

È in lutto il mondo della sanità pavese. Mercoledì pomeriggio si è spento Mauro Stronati (nella foto), 75 anni, che fino al 2018 è stato primario del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale del San Matteo. "Medico di straordinaria professionalità e costante dedizione" lo hanno definito i colleghi, il professor Stronati, che è stato anche presidente della Società italiana di neonatologia, ha avuto una complicazione respiratoria mentre era ricoverato alla Rianimazione del policlinico per altre patologie. Laureato in medicina e chirurgia all’Università di Perugia, ha conseguito la specializzazione in clinica pediatrica e in malattie infettive a Pavia. Professore a contratto della facoltà di medicina e chirurgia di Pavia, ha pubblicato oltre 400 lavori scientifici. Moltissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia pervenuti da colleghi come Giorgio Rondini, Marco Zecca e il personale sanitario del San Matteo. M.M.