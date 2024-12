Accoltellato davanti alla Stazione di Pavia: prima la cena in mensa, poi la lite. Quarantenne all’ospedale

Pavia – Nella lite è spuntato anche un coltello. Un uomo di 40 anni è stato soccorso nella serata di ieri, sabato 21 dicembre, nel piazzale della stazione di Pavia. Poco prima delle 21.30, l'ambulanza è arrivata in codice rosso per la riferita gravità del ferito da arma bianca, anche se poi le sue condizioni sono per fortuna risultate meno gravi di quanto si fosse temuto inizialmente, trasportato comunque al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, in codice giallo: se l'è cavata con una prognosi di pochi giorni, per la coltellata che lo ha colpito a un gluteo.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia locale del Comune di Pavia, intervenuta sul posto. Al momento dell'arrivo dei soccorsi, come quasi sempre accade in simili circostanze, era rimasto solo il ferito, con gli altri coinvolti che si erano invece già allontanati, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Dalla prima ricostruzione, si sarebbe trattato di una lite fra alcuni uomini che frequentano abitualmente la zona della stazione ferroviaria, pare iniziata dopo la cena nella non lontana mensa del povero di via Lomonaco. Gli agenti della Locale stanno effettuando accertamenti per identificare i coinvolti nella lite e attribuire le eventuali responsabilità, in particolare di chi ha estratto il coltello e inferto il colpo al 40enne, ferendolo in un punto del corpo dove i danni sono risultati limitati.