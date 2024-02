La lite con il collega di lavoro finisce a coltellate: 39enne grave a Pavia

Siziano (Pavia), 8 febbraio 2024 – La lite in strada è finita a coltellate. Aggressione ieri notte, poco dopo le 21,30, in via Castello, a Siziano, nel Pavese. Due uomini, colleghi di lavoro, hanno litigato violentemente in strada e alla fine uno dei due ha sferrato alcuni fendenti. Ferito un 39enne, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Matteo di Pavia.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pavia per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Resta da chiarire il motivo dell’aggressione.