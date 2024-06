A San Matteo e Asst quasi 160 milioni dal Welfare regionale

Quaranta milioni per manutenzione di impianti, strutture e apparecchiature per l’anno 2024; 77 milioni per l’acquisto di nuove apparecchiature a bassa e media tecnologia per ridurre le lista d’attesa; nove progetti per realizzazione o ristrutturazione di presidi ospedalieri strategici. La Regione ha approvato due provvedimenti proposti dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso, finalizzati al potenziamento infrastrutturale e tecnologico del sistema sanitario. Con la prima delibera vengono stanziati 128,2 milioni alle Ats e Asst per apparecchiature e adeguamenti e bonifiche ambientali: all’Asst di Pavia arriveranno un milione e 538.400 euro. Del miliardo e 141mila euro del secondo provvedimento invece, 154 milioni sono destinati al San Matteo per il riassetto e riordino del polo cardio-toraco-vascolare ed emergenza-urgenza e per il polo di ricerca. "Stanziamo una prima tranche – sottolinea Bertolaso – per le apparecchiature a bassa e media tecnologia. Con la seconda, invece, allochiamo i fondi nazionali già previsti specificando gli interventi per accelerare l’iter di realizzazione e quindi la pronta attuazione".

M.M.