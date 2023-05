A giugno torna il raid più lungo del mondo Iscritti 145 equipaggi

Torna il raid Pavia-Venezia. Dopo la pandemia, la siccità che l’anno scorso non ne ha permesso lo svolgimento e l’anno prima una partenza da altrove, quest’anno si disputerà nel primo weekend di giugno, dal 3 al 5, la gara motonautica più lunga al mondo che si disputa su 413 chilometri sul fiume fino a Venezia. "Siamo pronti per ospitare questo importante evento motoristico che tornerà a dare lustro alla nostra città e al suo fiume", annuncia l’assessore allo Sport Pietro Trivi. E in pochissime ore i posti disponibili per partecipare alla 70esima edizione della competizione sotto l’egida della Federazione italiana motonautica sono stati tuttiassegnati: 145 gli equipaggi che partiranno alle 7,30 di domenica 4 per arrivare a Chioggia e poi all’Arsenale dove si svolgeranno le premiazioni.

M.M.