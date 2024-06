A Cilavegna il colpo di scena, vince l’ousider

Tra i due favoriti, a imporsi è l’outsider: a Cilavegna vince Manuel Maggio, 31 anni, che ha superato l’uscente Giovanna Falzone sia il suo ex vicesindaco Giuseppe Colli, ottenendo il 38,57% dei voti. "Abbiamo lavorato tantissimo e bene – commenta il neo sindaco – I cilavegnesi hanno creduto nel nostro progetto". Conferma invece per Luigi Parolo a Cassolnovo con il 59,22% dei voti.

A Tromello vince Federica Pasini (43,02%): "Sono emozionata e incredula, devo familiarizzare con il nuovo ruolo dopo l’esperienza con la passata Amministrazione. Siamo pronti a metterci al lavoro per i progetti che abbiamo messo a punto". A Castelnovetto nessun dubbio per la riconferma di Gabriele Bonassi (82,68%); idem a Cergnago, dove Marco Bagnoli ottiene l’82,78%. Ancora meglio va a Chiara Carnevale, che si conferma sindaco di Semiana con il 91,51% dei consensi. Riconferma per Luigi Tasso a Valeggio (74,76%) e per Luigi Pasqualetto a Velezzo Lomellina (91,07%). A Villa Biscossi, 63 abitanti, sono bastati 29 voti per eleggere Angelo Russo (67,44%).

A Galliavola Giovanni Broglia vince di 4 voti su Caterina Faedda ed è sindaco con il 32,79% dei voti; a Langosco il sindaco è Margherita Tonetti, unico candidato come Pietro Ghiselli a Sartirana e Roberto Francese a Robbio. Giovanni Bellomo si conferma a San Giorgio (65,77%). A Scaldasole vince netto Luigi Rabeschi (81,95%). A Candia Antonio Brianta (42,39) su Davide Brunelli (39,61%), a Parona trionfa Massimo Bovo (74,55%), a Zeme plebiscito per Massimo Saronni (91,37%). Pier Angelo Cecchetto è sindaco di Ottobiano (51,39%), Riccardo Berzero a Rosasco (80,47%), Mauro Mugni a Torreberetti e Castellaro (52,96%). A Zerbolò la spunta Gian Antonio Centenara (65,02%).

Umberto Zanichelli