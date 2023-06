63enne rimane illesa dopo ribaltamento dell'auto, intervento dei vigili del fuoco

Una Lancia Ypsilon è finita contro un albero che le ha fatto da trampolino e si è ribaltata in mezzo alla strada, finendo a ruote all’aria. La conducente, una 63enne, nel volo e conseguente atterraggio non ha riportato ferite ma solo contusioni. È successo ieri poco dopo le 10.30 all’ingresso Sud di Pianengo, in via Berlinguer. Dopo il sinistro, sul posto sono arrivate automedica e ambulanza della Croce Rossa che si sono occupate della donna alla guida, che non ha riportato gravi conseguenze ed è stata accompagnata al Pronto soccorso per medicare le contusioni.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e una pattuglia di carabinieri per i rilievi del sinistro. La via è stata chiusa per circa un quarto d’ora perché la Ypsilon incidentata era alimentata a gas e il serbatoio, nell’urto, si è incrinato lasciandolo fuoruscire.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto e, terminato l’intervento, la circolazione ha potuto riprendere. Pochi i disagi per il traffico, dato che la via non è molto battuta.

P.G.R.