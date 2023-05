Pavia, il violoncellista Jens Peter Maintz terrà un concerto gratuito al collegio Cairoli

Il grande violoncellista Jens Peter Maintz chiuderà le master class dell'anno accademico 2022-23 della Pavia Cello Academy, realtà musicale di altissimo livello che ha sede a Pavia sotto la direzione artistica di Enrico Dindo. L’appuntamento, aperto al pubblico e gratuito, si terrà martedì 30 e mercoledì 31 dalle 14 alle 18 al collegio Cairoli.

Jens Peter Maintz ha studiato con David Geringas e ha ricevuto ulteriori impulsi artistici in corsi di perfezionamento con Heinrich Schiff, Boris Pergamenschikow e Siegfried Palm. Nel 1994, ha vinto il Concorso ARD di Monaco di Baviera. Ha poi ricoperto il ruolo di primo violoncello della Deutsches Symphonie Orchester di Berlino fino al 2004. Da allora, Jens Peter Maintz è professore presso la University of the Arts.

La sua carriera da solista lo ha portato a suonare insieme a grandi direttori quali Vladimir Ashkenazy, Herbert Blomstedt, Marek Janowski e Franz Welser-Möst. Per molti anni, è stato membro del Trio Fontenay, così come il Quartetto Casals, l'Artemide e l'Auryn Quartet. Ha quindi suonato musica da camera con artisti come Kolja Blacher, Isabelle Faust, Janine Jansen, Hélène Grimaud e Wolfram Christ. Dal 2006 Jens Peter Maintz è primo violoncello della Lucerne Festival Orchestra.

Nella Master verranno approfonditi musicalmente la Sonata in re min. op.40 e il Concerto n.1 di D. Shostakovich, delle Variazioni Rococò di P. I. Tchaikowsky, i Fantasiestücke op.73 di R.Schumann, il Concerto in re magg. di J. Haydn, la Sonata in sol min. op.19 di S. Rachmaninov.

La Pavia Cello Academy è la prima Accademia dedicata al Violoncello sorta in Italia nel 2012, nell’ambito degli scopi culturali della Fondazione I Solisti di Pavia, ente strumentale della Fondazione Banca del Monte di Lombardia dal 2001.

I corsi dell’Accademia si svolgono da settembre a giugno. Quest’anno sono sette gli studenti selezionati che seguono gli studi guidati da Enrico Dindo e frequentano le Master Class annuali, condotte da docenti di fama internazionale, per perfezionare la loro formazione tecnica e interpretativa attraverso lo studio del più importante repertorio per violoncello.