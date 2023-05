Sensia 2023, torna la Fiera dell’Ascensione e rende omaggio ai fratelli Maserati

Voghera, 17 maggio 2023 – Con un omaggio alla figura dei fratelli Maserati attraverso un programma che coinvolge ben tre ambiti, dal comparto automobilistico a quello culturale e un convegno ad altissimo livello dedicato ad Alfieri Maserati, il primo, tra i fratelli nati a Voghera, a cimentarsi con il settore motoristico si aprirà la Sensia 2023.

La fiera dell'Ascensione, la più antica di Lombardia, ritorna da venerdì 19 (taglio del nastro alle 18,30 di giovedì 18) a domenica 21 maggio con le sue mille attrattive, tra aree espositive e street food, bancarelle e spettacoli, cultura, storiche cerimonie religiose, luna park. Una grande festa per il territorio, con stand espositivi istituzionali, commerciali e agroalimentari, inseriti in un percorso di visita innovativo.

“Dopo l’omaggio attribuito lo scorso anno allo stilista Valentino Garavani, l’amministrazione comunale vuole ricordare doverosamente una famiglia che ha fatto conoscere Voghera in tutto il mondo – spiega il sindaco Paola Garlaschelli –. Le iniziative di spessore proposte rappresentano il giusto tributo a chi si è distinto, a livello internazionale, in ambito automobilistico e culturale”.

Giovedì 18 maggio alle 11 all’auditorium Baratta dell’istituto superiore Maserati di Voghera si terrà un convegno incentrato su “La figura di Alfieri Maserati”. Il convegno, patrocinato da Assolombarda nell’ambito delle iniziative per Pavia capitale della cultura d’impresa 2023, sarà coordinato dal dirigente scolastico Filippo Dezza, alla presenza di illustri relatori del campo automobilistico e della meccanica.

“Quando ho proposto di ricordare la famiglia Maserati, non pensavo che saremmo arrivati a questi eccezionali risultati – sottolinea il presidente del Consiglio comunale Daniele Salerno –. I fratelli Maserati inventano il loro primo motore in un piccolo capannone presso il rione vogherese della Rondinella, e ora il loro marchio torna nei luoghi dove è nato il mito della casa automobilistica, unendo la bellezza dell’arte al fascino dei motori. Maserati torna a Voghera, tra i suoi concittadini”.

Con più di 50 stand espositivi tra istituzionale, commerciale e agroalimentare, inseriti in un percorso di visita innovativo, razionale ed efficiente che si farà teatro di eventi e spettacoli per grandi e piccini la Sensia è una grande festa del territorio. Punto forte di questa edizione sarà una grande Area Food con sette cucine differenti organizzata per offrire un viaggio nei sapori d’Italia e non solo, partendo dal raviolificio San Giorgio, al Salame di Varzi, arrivando fino in Puglia, passando per la cucina tipica abruzzese e molto altro ancora.

Ricco il programma di eventi e spettacoli che faranno da corollario alla manifestazione, a partire dalle Fontane Danzanti che regaleranno musica e colore tutte le serate con due spettacoli alle 21 e alle 23.30.

E venerdì alle 10,30 nella sala consiliare del palazzo municipale il sindaco Paola Garlaschelli e il presidente del Consiglio comunale Daniele Salerno, conferiranno le benemerenze Summa Viqueria 2023 alle persone che si sono distinte in diversi ambiti professionali. I quindici benemeriti saranno: l’Associazione Pavese Parkinsoniana Odv, l’Auser Voghera, Moreno Baggini, MaurizioBarbieri, Mario Diani, il Giornale di Voghera, Andrea Rivoira, Camilla Sernagiotto, Alaaeldin Soliman Mohamed Hussein Ibrahim, l’associazione Spazio 53, Massimo Torti, Marco Vaccari, Voghera Oltrepo Solidale e Fabio Zelioli. La civica benemerenza verrà inoltre conferita alla memoria di Carlo Gabriele Nicolini.