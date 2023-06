Pavia, torna il Palio del Ticino: un week-end all’epoca dei Visconti

Pavia, 10 giugno 2023 – Per un fine settimana Pavia torna al medioevo. Figuranti, sbandieratori e tamburini da questa mattina accompagnano per le vie del centro l’araldo ad annunciare il Palio del Ticino che si disputerà domani sulle rive del fiume. Sette le squadre che si affronteranno per conquistare il drappo realizzato dall’artista locale Paola Ricevuti: alle storiche società Motonautica, Canottieri Ticino, Battellieri Colombo, club Vogatori Pavesi e circolo culturale La Barcela si aggiungono Lega italiana navale detentrice del gran pavese e canottieri San Cristoforo di Milano, in rappresentanza simbolica degli Sforza.

Nel giardini del castello e non nel cortile dove ci sono lavori in corso è stato allestito un accampamento con armigeri, falconieri, speziali e una grande voliera di oltre 12 metri.

Domani mattina alle 10 con il duca Filippo Maria Visconti e la duchessa, a guidare il corteo dal castello partirà la parata di figuranti in costume diretti in duomo. Al pomeriggio alle 16,30 il corteo si muoverà di nuovo per raggiungere il Borgo Ticino e assistere alle gare di tiro con l'arco e poi in barcé. I sette barcé dovranno raggiungere l'Idroscalo compiere un giro di boa e rientrare. I migliori saranno premiati davanti al monumento della Lavandaia.