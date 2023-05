Pavia, l’Orto botanico festeggia 250 anni: il brindisi è una degustazione di “piante da bere”

Pavia, 24 maggio 2023 - Continuano le celebrazioni di “Orto in festa”, l’iniziativa nata per celebrare i 250 anni dalla fondazione dell’Orto botanico dell’Università di Pavia che, grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) finanziato dall’Unione europea, sta progettando interventi di ristrutturazione e recupero e organizzando eventi per arricchire e valorizzare il giardino, le serre e le collezioni.

Sabato 10 giugno l’Orto Botanico dedica la giornata alle piante “da bere”. Alle 17 il curatore Nicola Ardenghi guiderà i visitatori alla scoperta di alcune delle collezioni più interessanti dell’Orto con “Dalle piante alle bevande: visita guidata alle collezioni di luppoli da birra, tè e viti dell'Orto Botanico di Pavia” (durata 60 minuti; max 30 partecipanti; partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a [email protected]).

A seguire il team di Personal Brewery, laboratorio di birra artigianale locale, guiderà i partecipanti al workshop alla scoperta della birra con uno specifico focus sulle tecniche di degustazione e sui difetti organolettici: il workshop avrà inizio alle 18 (durata 90’; max 30 partecipanti; partecipazione gratuita con prenotazione a: [email protected])

Si ripeteranno nella stessa giornata le iniziative gratuite sulle api per i giovanissimi con "Let it bee. Giochiamo alle api" (alle 11 gioco di ruolo 4-7 anni) e "Insetti sotto la lente. Laboratorio itinerante" (per tutti da 6 anni, alle 15,30).