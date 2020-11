Milano, 2 novembre 2020 - Con un intervento di oltre 40 minuti alla Camera il premier Conte ha anticipato le principali misure contenute nel nuovo Dpcm che il governo si appresta a varare. Tra le misure previste ci sarebbe il divieto della circolazione dalle 21, il divieto di spostamento da e per le regioni con indice di alta diffusione del contagio, l'aumento della didattica a distanza (al 100% per le scuole superiori) e la riduzione al 50% della capienza sul trasporto pubblico locale e la chiusura nel week end dei centri commerciali. E ancora: la chiusura di musei, mostre e dell'area slot di bar e tabaccherie.

Ma il punto più controverso resta il lockdown, che potrebbe riguardare "zone rosse mirate" nelle aree dove il virus circola di più, come Milano, Napoli, Roma e Genova, come chiesto oggi in una lettera appello dei medici al governo. Il nuovo Dpcm potrebbe anche prevedere la limitazione degli spostamenti degli ultrasettantenni, come chiesto ieri da Lombardia, Piemonte e Liguria.

​ Tre aree di rischio

"Il prossimo dpcm individuerà tre aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio: l'inserimento di una regione all'interno di un'area avverrà con un'ordinanza del ministro della Salute e dipenderà solo dal coefficiente di rischio quale certificato dall'Iss. Sarà poi possibile entrare e uscire da una fascia all'altra, sempre con un'ordinanza del ministero". Ha detto il premier Conte nel suo intervento alla Camera. "Questi scenari - ha aggiunto - dovranno tener conto dell'indice di replicabilità del virus, dei focolai e della situazione dell'occupazione dei posti letto negli ospedali".

Scuola, didattica a distanza al 100% alle secondarie

Nel dpcm si prevede "anche integralmente" la didattica a distanza per le scuole di secondo grado. Sotto questo aspetto non cambia nulla in Lombardia, dove un provvedimento analogo è stato anticipato dal governatore Fontana.

Chiudono mostre e musei

Ulteriore stretta al mondo dell'arte e della cultura: chiuderanno infatti musei e mostre. Off limits corner giochi all'interno di bar e tabaccherie. "In linea con la chiusura delle sale bingo e delle sale scommesse" introdotta con il Dpcm dello scorso 24 ottobre, ha spiegato il premier "chiudiamo anche i corner per le scommesse e giochi ovunque siano"