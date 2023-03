La fortuna è cieca ma se noi non le diamo una mano….

La fortuna sarà anche cieca ma se ci mettiamo anche noi a renderle la strada più scura , poi non lamentiamoci.

E’ di queste ore la notizia che tre lombardi, due in provincia di Milano e uno nel Cremonese a Natale hanno vinto 20mila euro grazie all’iniziativa speciale di Superenalotto SuperStar, ma non hanno mai incassato il premio e ora rischiano di perderlo. Poteva ma potrebbe essere ancora un bel regalo. I vincitori hanno infatti tempo sino al 25 e i 28 marzo a seconda della data del concorso giocato. I termini per la riscossione della vincita infatti scadono 90 giorni dopo il giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale. Passati i tre mesi adieu al gruzzoletto che magari non ti cambia la vita ma qualcosa di sicuro risolve.

Per riscuotere serve la schedina originale e averla conservata dopo 3 mesi è dura a meno che non siate un accumulatore seriale ma magari vi è rimasta in una borsetta o nelle tasche della giacca. Una controllatina non sarebbe male. Perché la fortuna sarà anche cieca ma se le diamo una mano magari ci trova nonostante la sfortuna, che ci vede benissimo, provi a farle lo sgambetto.