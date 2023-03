Superenalotto Lombardia, in scadenza 3 premi da 20mila euro mai ritirati: quali sono e dove

Superenalotto, l'estrazione di oggi

Milano, 16 marzo 2023 – A Natale hanno vinto 20mila euro grazie all’iniziativa speciale di Superenalotto SuperStar, ma non hanno mai incassato il premio e ora rischiano di perderlo.

Sisal sta 'dando la caccia' a tre giocatori lombardi, due in provincia di Milano e uno nel Cremonese, che nel dicembre 2022 hanno vinto tre dei 600 premi da 20mila euro assegnato dai concorsi Super Natale.

I giocatori devono verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, non devono dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita. I termini per la riscossione della vincita scadono 90 giorni dopo il giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale: nei casi in questione si tratta del 25 e del 28 marzo a seconda della data del concorso giocato.

Di seguito le località delle vincite in attesa di riscossione, suddivise in base alla data del concorso giocato: