Vitillo e Zanardi chiudono a un passo dalla vetta

di Danilo Viganò

Sempre e comunque protagonista la formazione BePink di Monza anche senza cogliere il successo. Nella prima edizione del Trofeo Rosa Città di Cantù per donne elite e juniores, valido inoltre per l’assegnazione del titolo di campionessa della Lombardia, Matilde Vitillo e Silvia Zanardi hanno finito per occupare la seconda e la terza posizione cedendo soltanto a Carmela Cipriani la quale si è assicurata, oltre al successo di giornata, anche la maglia regionale. La gara di Cantù, promossa dal Club Ciclistico Canturino 1902, si è risolta in volata con la vittoria assoluta della giovane talentuosa Federica Venturelli (ex Fiorin), della Valcar Travel & Service, che in dirittura d’arrivo precede proprio la Cipriani. Venturelli è anche la prima classifcata delle juniores. Da sottolineare la quarta piazza della brianzola Marta Pavesi.

Classifica Donne Elite. 1. Carmela Cipriani (Isolmant Premac Vittoria) km 97 in 2h 30’10 mediah 38,777, 2. Matilde Vitillo (Bepink Monza), 3. Silvia Zanardi (Bepink Monza), 4. Francesca Tommasi (ASD Club Corridonia), 5. Beatrice Rossato (Isolmant Premac Vittoria), 6. Gaia Segato (Top Girls Fassa Bortolo), 7. Elisa Valtulini (CC Canturino 1902), 8. Francesca Pisciali (Team Mendelspeck), 9. Elisa De Vallier (Acca Due O Manhattan), 10. Carlotta Borello (Isolmant Premac Vittoria).