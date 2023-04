Vis Nova, spareggio con la Vergiatese

Vis Nova contro Vergiatese. Allo “Stefano Borgonovo“ si scende in campo alle 14.30 a caccia dei punti per evitare spiacevoli code di campionato. I giussanesi hanno un paio di lunghezze di margine sulla zona playout, ma rispetto le principali competitor hanno una partita in più. Con la Vergiatese è quasi uno spareggio: i varesini inseguono staccati di una lunghezza. Mastrolonardo non potrà contare su Mantegazza e Mancosu oltre allo squalificato Bartoli. Basta sostanzialmente un punto all’Ardor Lazzate per ottenere la salvezza: i gialloblù di Stincone oggi riceveranno alle 15.30 la Pontelambrese in piena lotta playout. Nelle fila dei padroni di casa è squalificato Zucchetti e infortunato il 2003 Rondina. Il Muggiò praticamente salvo ospita la pericolante Calvairate.

Ro.San.