Trofeo Bosco Urbano Vince Enea Longhin

Spettacolo al 25simo Trofeo Bosco Urbano città di Lissone-Memorial Paolo Casati di mountain bike per Giovanissimi organizzato dalla Lissone Mtb. Grande dominio dei giovani valtellinesi, in campo femminile soprattutto, mentre per i colori locali da segnalare la vittoria di Enea Longhin nella Promozionale e i secondi posti di Luca Lombardi e Alessandro Sbragion. Classifiche. G1. 1. Pietro Sonzogni (Team Barro’s). G2. 1. Giacomo Bellini (VC Sarnico). G2 femmnile. 1. Elisa Gritti (Valgandino). G3 femminile. 1. Virginia Imberti (Valgandino). G.4. 1. Cristian Ravasio (Team Barro’s); 2. Luca Lombardi (Lissone MTB). G4 femminile. 1. Nami Epis (Valgandino). G5. 1. Simone Canali (Valgandino); 2. Alessandro Sbragion (Lissone MTB). G5 femminile. 1. Sofia Suardi (Scuola MTB San Paolo d’Argon). G6. 1. Stefano Viganò (Valgandino). G6 femminile. 1. Anna Campana (Valgandino). Dan.Vig.