Monza, lo striscione dei tifosi per Adriano Galliani: “Non abbandonare mai il tuo sogno”

Monza, 8 ottobre 2023 – In occasione della partita Monza-Salernitana, giocata all’ora di pranzo di oggi, domenica 8 ottobre, i tifosi biancorossi hanno esposto uno striscione dedicato all’amministratore delegato e vicepresidente vicario del club Adriano Galliani.

“Il tuo sogno da bambino attraversa le generazioni, portare Monza nel firmamento è un’impresa tua Galliani, non abbandonarla mai. È anche il nostro giuramento. Grazie” è quanto si leggeva nella curva Davide Pieri dell'U-Power Stadium. Una dichiarazione d'amore ma anche la richiesta di proseguire in un impegno che sta portando ottimi risultati.

Nel 2022, vincendo lo spareggio con il Pisa, la compagine brianzola è infatti per la prima volta approdata nella massima serie, un obiettivo sfiorato alla fine degli anni ’70 e raggiunto oltre quarant’anni più tardi.

Ma proprio ieri, Adriano Galliani – candidato per il centrodestra alle suppletive del 22 e 23 ottobre per occupare in Senato il posto che fu di Silvio Berlusconi – ha voluto rassicurare i tifosi ribadendo ancora una volta il suo totale impegno in favore del club brianzolo. “Amo tantissimo Monza e il Monza – ha detto – Questo messaggio lo invio ai tifosi biancorossi e in particolare a quelli della curva che minacciano di non votarmi perché temono che in caso di vittoria abbandonerò la squadra. Rimarrò. E faro bene sia il senatore sia il capo operativo del Monza”.