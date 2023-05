Stasera in campo per giocare gara 5 dopo il match point fallito in casa

di Roberto Sanvito

La serie tra Rimadesio e Libertas Livorno si deciderà a gara-5. Alzi la mano chi alla vigilia di questa semifinale playoff per la A2 lo avrebbe detto. I toscani si presentavano alla sfida con Desio forti del primo posto nel loro girone e di 13 vittorie nelle ultime 14 oltre a un percorso intonso tra le mura amiche.

La squadra di Gallazzi non solo ha saputo vincere due volte nel giro di pochi giorni, ma anche di espugnare Livorno in gara-1 trascinando la serie all’ultima e decisiva partita in programma già questa sera alle 20.45 a Castelfiorentino. Il Palamacchia sconta la seconda delle tre giornate di squalifica, Piombino (sede di gara-2) è indisponibile e allora ci si trasferisce in provincia di Firenze. Ma non solo. Questa serie ha riacceso la passione dei desiani; gara-3 e gara-4 al PalaDesio hanno portato 2.500 spettatori, cifre che non si vedevano da anni. Peccato proprio per gara-4 di lunedì, primo match-ball che l’Aurora non ha saputo sfruttare contro una Libertas spalle al muro, sotto 2-1 a sorpresa nella serie e che, da grande squadra qual è, ha saputo far valere tutta la sua esperienza imponendosi 80-59. Toscani sempre avanti, nel terzo periodo la Rimadesio ha saputo rientrare fino a -3 non completando però la rimonta. "Complimenti a Livorno che lunedì ha giocato una gara di carattere dimostrando di essere solida e completa. Noi abbiamo fatto fatica in difesa fin dall’inizio, siamo mancati in termini di energia e precisione. Mi è difficile però rimproverare qualcosa ai ragazzi. È una serie molto dispendiosa e stiamo dando tutto. Impensabile avere continuità in tutte le partite. Apprezzabile lo sforzo nel terzo periodo quando abbiamo riaperto la questione, poi le energie sono finite" dice coach Gallazzi.