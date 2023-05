Seregno si colora di rosa. In migliaia salutano il Giro d’Italia

Seregno – Un record di presenze e di entusiasmo oggi nel centro cittadino per la partenza della tappa del Giro d'Italia. Migliaia e migliaia di persone che, sfidando le condizioni meteo non proprio favorevoli, non hanno voluto perdere questo evento sportivo. A Seregno sono giunti da ogni dove, perfino dalla Svizzera, affollando tutte le strade. La partenza di una tappa da Seregno, del resto, è un fatto storico: non accadeva da 63 anni. E per l'occasione tutta la città ha fatto la sua parte: concorsi, disegni, palloncini rosa, momenti culturali, concerti.

Il sindaco Alberto Rossi sul palco

"Ringrazio tutti - ha dichiarato il sindaco Alberto Rossi dal palco prima della partenza -, noi ci siamo impegnati per portare qui il Giro d'Italia. Questa è l'idea di felicità che abbiamo in mente noi e se tutto è riuscito così bene il merito è dell'intera città. . Un serpentone umano di decine di migliaia di persone ha disegnato il percorso, come siamo abituati a vedere nelle grandi tappe, mentre nella piazza del mercato tante altre persone hanno assistito ai vari momenti di animazione e alla presentazione delle squadre. Lo start alle 11.45. In un batter d'occhio, una quindicina di minuti, il gruppo dei corridori ha superato i confini della provincia monzese. Il ricordo della loro partenza, invece, rimarrà per decenni.