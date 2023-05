Secondi posti a raffica per i Giovanissimi

Bilancio più che lusinghiero per le squadre dei Giovanissimi brianzoli impegnati nella gara svoltasi a Magreglio in provincia di Como. Protagonisti principali sono stati Aurora Maya Collantes (Cicli Fiorin), Beatrice Caccia (SC Cesano Maderno) e Pietro Mariani dello Sport Mobili Lissone che nelle rispettive categorie hanno sfiorato il successo classificandosi tutti in seconda posizione. Sul podio, grazie al terzo posto, sono saliti anche Paolo Zinesi (Mobili Lissone), Yara Minelli del Pedale Arcorese e Filippo Farneti sempre per i colori della Mobili Lissone. Da sottolineare pure la quarta piazza di Camilla Isorni (Cicli Fiorin) e il quinto rango ottenuto da Nicolò Penati in forza al Pedale Arcorese.

Dan.Vig.