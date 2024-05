Controlli nel Parco di Monza, multe per divieto di accesso in auto e sosta selvaggia

Monza, 7 maggio 2024 – Una giornata di controlli nel Parco di Monza. Undici contravvenzioni per auto che al parco non potrebbero stare. Continua l'iniziativa di sensibilizzazione promossa dall'amministrazione del Comune di Monza sul corretto comportamento nel Parco. Anche domenica le varie associazioni di volontariato (Guardie Ecologiche, Park Angels, ENPA e Guardie Zoofile) hanno dato il loro contributo per la buona riuscita dell'iniziativa denominata "Giornata della sensibilizzazione".

I volontari presenti agli ingressi dei giardini della Villa Reale hanno fornito, ai frequentatori e visitatori, informazioni riguardanti il rispetto del Regolamento del Parco e dei Giardini della Villa Reale e distribuito volantini contenenti il decalogo dei comportamenti da tenere all'interno dell'area verde ed inoltre, hanno svolto servizio di sorveglianza. Tutte le attività sono state coordinate dal comando polizia locale di Monza con l'impiego di un ufficiale e una pattuglia di agenti a bordo di bike di servizio e una pattuglia automontata.

"I visitatori e frequentatori hanno apprezzato molto l'iniziativa. In linea di massima il regolamento del Parco e dei Giardini della Villa Reale è stato rispettato" dicono dal Comando. È stata registrata qualche sanzione per circolazione e sosta vietate: dieci sanzioni per transiti di veicoli non autorizzati nel parco e una per divieto di sosta.