Scelto l’allenatore per rialzarsi

di Roberto Sanvito

L’urgenza di mettersi alle spalle una stagione negativa in cui sono stati mancati tutti gli obiettivi. L’urgenza di ripartire (da zero, o quasi) ha imposto alla Ac Leon decisioni rapide quasi a scacciare il recente passato fatto di tre allenatori in un campionato in cui, alla fine, non si è raccolto nulla. Sulla panchina arriva Joelson José Inacio meglio conosciuto come Joelson, fratello di Pià assieme a cui arrivò in Italia da giovanissimo giocando prima nella Fiorente e poi nel settore giovanile dell’Atalanta. Esordisce in serie A con la Reggina nel 2007, gioca anche a Pavia e soprattutto nell’AlbinoLeffe tra il 2004 e il 2007 mentre chiude la carriera in serie D tra Bergamasca e Bresciano con Pontisola, Caravaggio e Ciliverghe Mazzano. Allena dalla scorsa estate quando il Mapello punta su di lui e fa bene perché la squadra è seconda alle spalle della Tritium con l’attacco più prolifico della categoria ma a dicembre Joelson viene esonerato. I più attenti, sul finale di stagione, lo hanno notato in tribuna alla Leon Arena.

Gli abboccamenti con il presidente Bruno Presezzi si sono fatti più assidui fino all’accordo trovato e ufficializzato qualche giorno fa.

"Lo abbiamo conosciuto prima da avversario e ci ha sempre colpito l’idea di calcio di cui si fa portatore e che riesce a far passare tramite i suoi calciatori. Vuole una squadra propositiva, all’attacco, che predilige il possesso palla ma non fine a se stesso. Insomma, vuole il bel gioco e far divertire i tifosi" dice il direttore sportivo Marco Sala che spiega l’ingaggio di Joelson. Con lui cambierà anche l’organico e non poco.

"Servono giocatori funzionali alla sua idea di calcio offensivo. Ma non ci sarà uno stravolgimento totale. Abbiamo già individuato un nucleo di giocatori dai quali ripartire" aggiunge il direttore sportivo e il pensiero non può non andare a Mattia Bonseri che nella stagione appena conclusa, tra Coppa e campionato, è andato a segno 49 volte. È chiaro come Joelson faccia gli scongiuri perché resti a Vimercate così da disegnargli intorno il resto della squadra. "Abbiamo già avuto più di un colloquio con Mattia. Lo conosciamo tutti, è una persona estremamente seria e onesta. Diciamo che ho qualcosa in più di una semplice speranza perché resti un altro anno con noi".

Giova ricordare che già dalla scorsa estate mezza serie D (e anche dalla C, nella fattispecie il Renate) abbia chiesto informazioni sul suo conto. Ma Bonseri giurò fedeltà ai colori arancioneri. Lo farà anche quest’anno?