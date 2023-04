Roberto Cazzani super nel fioretto Under 14

Roberto Cazzani, atleta della Scherma Monza categoria Allievi, si è aggiudicato nel weekend appena trascorso ad Ancona la seconda prova del circuito nazionale di fioretto Under 14. Roberto ha iniziato la sua gara vincendo quattro dei cinque assalti del girone piazzandosi al quindicesimo posto nella classifica generale dopo i gironi. Poi è iniziata la gara vera e propria con una serie inarrestabile di vittorie, la prima contro Bennati della Scherma Comense (15-8), la seconda nei 16esimi di finale contro Franco dell’Accademia Firenze (15-6), poi ha battuto Pierazzi di Livorno col punteggio di 15-9, ai quarti è stato Micheletti di Bresso ad arrendersi 15-14, in semifinale ha avuto la meglio su Zambon di Treviso 15-8 e poi in finale Roberto Cazzani ha completato il suo capolavoro contro Niccolò Rossi di Scherma Brescia superato 15-13.

Ro.San.