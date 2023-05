Radaelli super al Domina Television

Domenica scorsa oltre 150 giocatori hanno preso parte all’appuntamento con il circuito Domina Golf Television sul percorso del Golf Brianza. Ha vinto Valerio Radaelli. In prima categoria Giancarlo Leuzzi ha ottenuto un netto successo seguito da Maurizio Megna. In seconda categoria Mirko Parise ha superato Paolo Codarin mentre in terza vittoria a Matteo Varallo. A Villa Paradiso il golf ha incontrato la solidarietà nella settima edizione della gara organizzata da Cancro Primo Aiuto Onlus. Kassa Zullo ha completato un giro perfetto. In prima categoria Mario Pozzoni ha preceduto Lorenzo Fava, in seconda Filippo Francesconi ha superato Stefano Averna come ha fatto Carlo Scotti nei confronti di Valeria Perucca in terza. Premi speciali a Bruno Felicetti, miglior neofita, Laura Gatti, lady e Roberto Galbiati, senior. Al Golf Milano all’Audi Quattro Cup hanno vinto Guglielmo Morelli e Filippo Poncini.