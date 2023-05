Poli Varedo e Villasanta sprecano il match point

La permanenza in serie C (unica nel 202324) o la retrocessione in serie D la Polisportiva Varedo e la Italcontrol Villasanta se le giocheranno negli ultimi 40 minuti stagionali ovvero in gara-5 del secondo turno di playoff domenica sera. Entrambe infatti hanno fallito il match-point in gara-4 giocata giovedì sera.

Si morde le mani la Poli. Varedo che aveva anche il conforto del campo amico nella serie contro Erba che impatta 2-2 andando a sbancare 62-49 con una prova difensiva di grosso spessore.

La squadra di Matteo Gatti ha il “braccino corto” proprio sul più bello, va subito sotto, all’intervallo è -12 e non saprà più rimediare. Domenica alle 18 a Erba si decide il destino di entrambe. Nell’altro match Ombriano fa valere il fattore casa e dopo aver perso gara-2 si rimette in corsa imponendosi 61-52 grazie all’allungo deciso nel secondo quarto (+17 all’intervallo). Per Villasanta non bastano i 14 punti di Leggiero e i 10 di Marchisio. Gara-5 domenica alle 20.30 in Brianza.

Ro.San.