Montevecchia e Resegone Il Moving punta in alto

di Roberto Sanvito

Nel mirino c’è la Monza-Montevecchia in programma domenica e poi riprovare a vincere la Monza-Resegone di giugno. Sono questi i primi due obiettivi importanti della Polisportiva Moving presentati alla palestra Moving di Monza. A un anno dalla fondazione la società del presidente Peppo Sala e del medico sociale e “anima” Rudy Malberti si ripresenta ulteriormente rinforzata e a caccia di nuovi traguardi. La prima new entry è Eleonora Gardelli, campionessa italiana della maratona nel 2018 a Ravenna e che punta a ripetersi quest’anno a Verona. Con lei nel gruppo Fidal Mattia Moretti, ex azzurro negli 800 piani.

Il plotone dei triatleti sarà rinforzato da Ahmed El Mazoury già azzurro del mezzofondo. I 26 tesserati Fidal (Atletica leggera) sono: Carlotta Bacci, Tariq Bamaarouf, Ciro Barone, Giovanni Brattoli, Giovanni Briga, Mamadou Cissè, Sergio Cola, Andrea Colombo, Pasquale Cosentino, Andrea Fasto, Andrea Galli, Pierantonio Galliani, Eleonora Gardelli, Ezio Garofalo, Paolo Gelosa, Graziano Gnocchi, Matteo Mariani, Michela Martini, Pierluigi Moiola, Giuseppe Molteni, Mattia Moretti, Matteo Pinzauti, Marco Ripamonti, Abdelkabir Saji, Marco Scanziani e Andrea Giacomo Secchiero. I tesserati Fitri (triathlon) sono Carlotta Bacci, Francesco Banti, Ciro Barone, Giovanni Brattoli, Giovanni Briga, Federico Cavaletti, Andrea Colombo, Pasquale Cosentino, Mirco Di Marco, Dario Fossetti, Pierantonio Galliani, Graziano Gnocchi, Ahmed El Mazoury, Matteo Mariani, Michele Martini, Matteo Pinzauti, Marco Ripamonti. Infine i due tesserati Fisky (corsa in montagna), novità di quest’anno, Andrea Galli e Paolo Gelosa. La Polisportiva parteciperà con due squadre alla Monza-Resegone di sabato 17 giugno. La squadra maschile avrà la denominazione Polisportiva Moving-Fit Therapy Technology e sarà composta da Tariq Bamaarouf, Ahmed El Mazoury e Andrea Soffiantini, mentre quella mista, sotto la denominazione Polisportiva Moving-Il Fornaio di via Galilei, avrà come protagonisti Eleonora Gardelli, Giovanni Brattoli e Marco Scanziani. E nel weekend la Moving sarà in lizza anche alla 11° Monza-Montevecchia. "Il nostro fiore all’occhiello, oltre ad atleti internazionali di prim’ordine, è lo staff medico-sanitario" dicono.