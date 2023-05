Meda-Base Seveso La resa dei conti sarà un derbissimo

Dopo essere stata ininterrottamente tra il primo e il secondo posto dalla sesta giornata in poi, proprio negli ultimi 90 minuti la Base si fa scavalcare e perde il fattore campo in vista della finale playoff contro il Meda. Nell’ultimo turno di Promozione i sevesini si fanno bloccare sullo 0-0 a Solaro dall’Universal. Ne approfittano i bianconeri di Cairoli (nella foto) che confermano il recente buon momento soprattutto in fase offensiva, ne rifilano cinque (a due) al Mariano e mettono la freccia aumentando i nove punti di margine sulla quarta (che diventano 12) Valle Olona. La squadra vincente dei playoff verrà quindi fuori dal derbissimo più atteso in programma sabato 20 maggio al Comunale di via Icmesa; tempo per preparare la finale ce n’è. In campionato il conto è in perfetta parità con una vittoria per parte. Nel girone B ce l’ha fatta il Biassono che da neo-promossa termina la stagione regolare al terzo posto. Ininfluente lo 0-0 con la Concorezzese perché sopra l’Arcellasco perde e i punti di margine sono sette, sufficienti per garantire l’accesso agli spareggi per l’Eccellenza. Nel primo turno i rossoblù se la vedranno con il Calolziocorte, arrivato distanziato di due punti. Restano fuori Casati e Speranza, sotto si salva l’Ac Lissone che evita i playout grazie alla “forbice“.

Ro.San.