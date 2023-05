Matteo Villa e Mattia Gualtieri sul podio

Sono stati assegnati a Concesio, nel Bresciano, i titoli di campione Lombardo di Mountain Bike per la stagione 2023. In chiave brianzola sono saliti sul podio il medese Matteo Villa e il monzese Mattia Jacopo Gualtieri. Villa, portacolori della società Triangolo Lariano, si è classificato al terzo posto nella prova riservata agli allievi di primo anno. Anche per Gualtieri, dell’UC Costamasnaga, è arrivata la terza posizione. Tra gli allievi di secondo anno da registrare il quarto rango di Rosario Federico Brafa dell’US Biassono. Riguardo alla gara della Piemonte Cup, svoltasi a Sant’Anna-Monteu Roero nel Cuneese, terzo posto per l’esordienti di secondo anno Manuel Roccia del GS Cicli Fiorin.

Dan.Vig.