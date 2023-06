La BePink parte per il Belgio e ingaggia Carveth

In arrivo nuove trasferte all’estero per la formazione femminile di Monza BePink che, dopo aver calcato gli asfalti della Gran Bretagna alla RideLondon Classique (classe 2.Women World Tour) raggiungerà il Belgio per partecipare, domani, alla classica internazionale Dwars door de Westhoek per la categoria donne elite. Alla 14esima edizione della prova di categoria 1.1 UCI, con partenza e arrivo a Boezinge dopo 127,2 chilometri, parteciperanno le atlete Bertolini, la brianzola di Cabiate Valentina Basilico, Vitillo, l’iberica Isasi, Savi e Crestanello quest’ultima al rientro in gruppo dopo la frattura allo scafoide. Nel frattempo il team manager Walter Zini è lieto di annunciare nell’organico BePink l’arrivo della canadese Jessy Carveth, che si unirà al gruppo brianzolo per la seconda parte della stagione. Classe 2000, Carveth è una ciclista completa, con già alle spalle alcuni buoni risultati nonostante abbia iniziato da poco la carriera ciclistica. Buone notizie anche da Letizia Brufati. La sfortunata 21enne, che dal 12 maggio (giorno dell’incidente mentre stava disputando la prima tappa della Itzulia Women) si trovava ricoverata all’ospedale di San Sebastián, ha ricevuto il via libera dallo staff medico per lasciare la Spagna ed è finalmente rientrata in Italia. Proprio ieri è stata sottoposta a un visita di controllo dal professor Marco Bigoni al Policlinico San Pietro–Gruppo San Donato, nel corso della quale sono state anche definite le modalità della riabilitazione e di recupero.

Dan.Vig.