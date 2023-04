La Bcb cede "Ci abbiamo provato"

Non riesce il bis in terra veneta alla Lissone Interni Brianza Casa Basket che dopo il blitz a Padova cede nel turno infrasettimanale alla quotata Rucker San Vendemiano. Resta un po’ di amaro in bocca per non aver approfittato dal passo falso di Desio a Monfalcone in chiave quarto posto. La squadra di Lombardi paga un approccio morbido alla gara (18-7 al 10’ e svantaggio che ha toccato anche quota 17 lunghezze). Ottima la reazione nel secondo quarto (36-32 al 20’) poi però i padroni di casa hanno saputo prendere il largo sorretti da ottime percentuali dalla lunga distanza. "Nonostante il gap non abbiamo mai mollato a livello di atteggiamento. Abbiamo sbagliato tanto e in una serata dove la percentuale al tiro è stata bassa, i ragazzi sono stati encomiabili nel provarci con tutte le forze nella metà campo difensiva. Penso che sia un momento importante per noi. Dovremo capire velocemente quanta energia, ferocia e determinazione ci serviranno da qui a fine stagione" ha detto coach Lombardi.

Ro.San.